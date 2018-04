Russia 2018: Salah porta ai Mondiali l'Egitto di Cuper

8 ottobre 2017

L'Egitto si è qualificato per i Mondiali di Russia 2018. Decisiva la vittoria per 2-1 contro il Congo grazie alla doppietta dell'ex romanista Mohamed Salah a segno al 18' della ripresa e poi su rigore in pieno recupero. Di Bouka Moutou al 42' st il gol del momentaneo 1-1. L'Egitto, allenato da Hector Cuper, è la seconda nazionale africana (dopo la Nigeria) a Russia 2018. La nazionale dei 'faraoni' non si qualificava per la fase finale di un mondiale da Italia'90.