Russia 2018, sì al VAR? "La decisione a marzo"

28 dicembre 2017

L'assistenza tecnologica per gli arbitri, dunque, potrebbe sbarcare anche in Russia e caratterizzare il Mondiale 2018: "La Fifa ci sta già lavorando, perché altrimenti potrebbe essere tardi cominciare a preparare gli arbitri" ha spiegato Collina. "Il Var è un esperimento in una fase avanzata soprattutto in Italia. La sperimentazione è stata decisa nel marzo 2016 e deve durare come minimo due anni. Poi verrà deciso se farla entrare subito nelle regole del gioco, se dare un ulteriore periodo di prova o se abbandonare il progetto perché valutata negativamente" ha aggiunto l'ex arbitro a Dubai per il Globe Soccer.



Dagli Emirati ha parlato anche il numero uno della Fifa Gianni Infantino: "Il Var può essere utilizzato in tutto il mondo per aiutare gli arbitri. Stiamo andando verso quella direzione".