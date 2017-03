Russia 2018, qualificazioni: tracollo Argentina, la Bolivia fa festa

28 marzo 2017

L' Argentina paga a caro prezzo la squalifica per quattro turni di Lionel Messi. Nella 14esima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, l'Albiceleste perde 2-0 in Bolivia a oltre 3mila metri di altura di La Paz. Per i padroni di casa decisive le reti di Juan Arce e Martins Moreno. La Nazionale di Bauza resta a 22 punti e il cammino verso il torneo iridato rischia ora di complicarsi notevolmente.

Vista l'assenza per squalifica di Messi, il ct Bauza schiera dal primo minuto la coppia Correa-Pratto in avanti con Aguero e Dybala in panchina. La prima occasione del match è della Bolivia con un colpo di testa di Martins Moreno che termina di un soffio a lato. I padroni di casa si rendono pericolosi anche al 18' con una gran botta di Castro parata in tuffo da Romero. L'Argentina si sveglia al 27' con un tiro di Di Maria che si spegne di poco sul fondo. Banega impegna poi Lampe con un pallonetto insidioso. Il portiere della Bolivia è decisivo anche al 30' quando sventa un tentativo ravvicinato di Di Maria. Un minuto più tardi Arce porta in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa in anticipo su Roncaglia e Romero. A inizio ripresa è sempre Di Maria il più pericoloso dell'Albiceleste ma la sua conclusione viene parata da un attento Lampe. La Bolivia approfitta delle difficoltà difensive argentine per raddoppiare al 53' con Martins Moreno che stoppa agevolmente una sfera in area su traversone di Flores e trafigge Romero. Pratto si divora poi un gol spedendo a lato di testa il traversone di Di Maria. L'errore dell'ex attaccante del Genoa è lo specchio della serata da dimenticare dell'Argentina che rischia di scivolare addirittura in quinta posizione e nel prossimo turno, il 31 agosto, farà visita all'Uruguay.