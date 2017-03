Russia 2018, qualificazioni: Colombia, vittoria sofferta con la Bolivia

23 marzo 2017

La Colombia deve soffrire più delle proverbiali sette camicie per superare la Bolivia nella 13esima giornata del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 . I Cafeteros, a secco da tre gare, costruiscono diverse occasioni ma la spuntano soltanto all'83' con James Rodriguez che corregge il suo errore su calcio di rigore. Preoccupazione per il sampdoriano Muriel , uscito al 34' per infortunio .

A Barranquilla la Colombia è chiamata al riscatto dopo due pareggi e la sconfitta per 3-0 in Argentina, ma la Bolivia è un avversario sempre ostico. Il ct Pekerman schiera tanti "italiani", con Zapata e Cuadrado in difesa, Carlos Sanchez a centrocampo, e davanti la coppia Bacca-Muriel assistiti dalla stella James Rodriguez. I Cafeteros partono con un buon piglio e al 9' colpiscono la traversa con Muriel, che si inserisce sul cross da sinistra di Armero e conclude al volo spedendo la palla sul montante.



Al 34' l'attaccante della Sampdoria è costretto ad uscire: per lui si parla di un problema muscolare ai flessori, si teme uno stiramento. Nella ripresa è sempre la Colombia ad attaccare, Quinones testa i riflessi di Lampe al 63', poi al 66' è ancora la traversa a salvare la Bolivia sull'incornata imperiosa di Mina su azione d'angolo. Nel finale, all'82', ecco l'episodio decisivo: Coimbra sbilancia Cuadrado in area, lo juventino va giù e l'arbitro dà rigore; sul dischetto va James Rodriguez, conclude centrale, Lampe respinge ma l'asso del Real Madrid è il più lesto ad avventarsi sul pallone e a realizzare per l'1-0.



Un successo fondamentale per la Colombia che si porta 21 punti, momentaneamente a +1 su Ecuador e Cile e a -2 dall'Uruguay, e resta in corsa per un posto a Russia 2018.