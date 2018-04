Russia 2018, La Siria si salva: 1-1 contro l'Australia

5 ottobre 2017

Sul campo neutro di Malacca, in Malesia, Siria e Australia pareggiano 1-1 nell'andata dello spareggio per accedere al Mondiale di Russia 2018. L'Australia va in vantaggio con Kruse al 40' del primo tempo, ma viene raggiunta nel finale, all'85', dal calcio di rigore, dubbio, trasformato da Al Somah. Il ritorno è in programma il 10 ottobre a Sydney. Chi passa si gioca l'accesso al Mondiale contro la quarta del girone del Centro-Nord America.