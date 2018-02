Rubano un taxi a Barcellona: denunciati 4 giocatori del West Bromwich

16 febbraio 2018

Quattro giocatori del West Bromwich Albion, squadra all'ultimo posto della Premier League, sono stati denunciati, e ora sono sotto inchiesta da parte della polizia locale, per aver rubato un taxi a Barcellona. Il West Brom si trova in Catalogna per un miniritiro di una settimana e i quattro sono stati condotti dalle forze dell'ordine davanti a un giudice dopo la denuncia di un tassista rimasto senza veicolo all'alba di giovedì.