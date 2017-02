Royston Drenthe lascia il calcio: ora è un cantante rap

10 febbraio 2017

Acquistato dal Real per 14 milioni di euro dal Feyenoord, Drenthe non è riuscito a sfruttare la grande opportunità con i Blancos, finendo in prestito all'Hercules e all'Everton. Poi tante squadre di minor appeal, fino al Baniyas. Una carriera costellata da tanti cambi di maglia e trasferimenti, ma da pochissime soddisfazioni e successi. E così, a soli 29 anni, per il nipote dell'ex juventino Edgar Davids è arrivata la decisione di dire basta col calcio e di dedicarsi alla musica. Al rap, per la precisione. Una svolta con tanto di cambio di nome. Per tutti, infatti, Royston Drenthe d'ora in avanti sarà "Roya2Face". Il primo singolo, realizzato in collaborazione con Dj JiandroBeats, è già pronto e si chiama "Paranoia". Non certo un buon auspicio.