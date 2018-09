Ronaldo diserta anche il premio "Fifa The Best". Ma non per Modric

Niente trasferta a Londra per colpa del turno infrasettimanale: questa è la spiegazione. Ci sta. Anche Messi dà forfeit

24/09/2018

Niente Portogallo, niente premiazioni: c'è solo la Juve per Cristiano Ronaldo. Dopo aver saltato la kermesse Uefa di Montecarlo, il portoghese ha deciso di non presentarsi anche a Londra per il "Fifa The Best", con il suo nome a fianco di quelli di Modric e Salah per il premio di miglior giocatore della stagione. Una decisione che è stata motivata -fonti juventine- con il turno infrasettimanale che mercoledì vedrà i bianconeri ospitare il Bologna a pochi giorni dalla sfida scudetto contro il Napoli.

I DETTAGLI DEL NO DI CR7 Nel dettaglio, la Juve è rientrata da Frosinone alle 3 del mattino. Oggi è un lunedì di mezzo riposo, domani ci si prepara per la gara col Bologna, i tempi sono strettissimi e di qui la necessità di evitare stress aggiuntivi come sarebbe una trasferta nella giornata di oggi, e una serata da dedicare a premi, autografi e quant'altro. Con rientro in un'altra notte fonda.

Ovvio che vanno fatti i conti coi più maligni: sospettano che CR7 non voglia assistere alla consegna di un riconoscimento, di cui è detentore, che vede proprio Modric come favorito. Ma stavolta il rumore che Ronaldo aveva provocato con la sua assenza a Montecarlo non avrebbe anzi non ha, ragione di sussistere o di prevalere. Si prenda per buona una motivazione come quella -logica- che arriva dalla fonte. Niente di più. Pe runa volta, almeno.

E ANCHE MESSI NON VA A LONDRA E oltre a Cristiano Ronaldo, nemmeno Lionel Messi sarà questa sera alla cerimonia di Gala dei 'Fifa The Best Players' a Londra. Messi ha detto no per "motivi familiari" secondo quanto scrive 'AS'. Peraltro non era stato 'nominato' nella lista dei tre finalisti, che sono Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. Il n.10 del Barcellona era comunque in lizza per il Premio Puskas per il gol più bello dell'anno. Il club catalano ha già informato la Fifa dell'assenza del giocatore.

RONALDO: AVANTI COSI' Intanto, Ronaldo si gode il gol e il successo di Frosinone , postando sui propri proifili social un'immagine festante inseme a Bernardeschi e compagni. "Un’altra importante vittoria! Avanti cosi ragazzi, tutti insieme!", ha scritto.



