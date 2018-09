Ronaldo diserta anche il premio "Fifa The Best"

24/09/2018

Niente Portogallo, niente premiazioni: c'è solo la Juve per Cristiano Ronaldo. Dopo aver saltato la kermesse Uefa di Montecarlo, il portoghese ha deciso di non presentarsi anche a Londra per il "Fifa The Best", con il suo nome a fianco di quelli di Modric e Salah per il premio di miglior giocatore della stagione. Una decisione che sarebbe stata motivata con il turno infrasettimanale che mercoledì vedrà i bianconeri ospitare il Bologna a pochi giorni dalla sfida scudetto contro il Napoli. Di fatto, però, un'assenza rumorosa perché i più maligni sospettano che CR7 non voglia assistere alla consegna di un riconoscimento, di cui è detentore, che vede proporio Modric come favorito.