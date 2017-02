Ronaldinho lascia il calcio: farà l'ambasciatore del Barcellona

2 febbraio 2017

Non si era ancora ufficialmente ritirato. L'ultima partita ufficiale, però, risaliva al 26 settembre 2015, con il Fluminense. Ma nei primi giorni di gennaio il fratello Roberto de Assis aveva dichiarato: "Nel 2017 Ronaldinho tornerà a giocare. Ci siamo presi un anno per visitare paesi del mondo nei quali non eravamo mai stati. L'obiettivo è quello di trovare un club con cui disputare la Copa Libertadores". Dichiarazioni smentite dai fatti e anche dalla forma fisica non proprio perfetta del fenomeno brasiliano, che dopo l'esperienza al Milan era tornato in patria giocando con Flamengo e Atletico Mineiro, prima di finire al Queretaro in Messico per poi chiudere, dunque, con la maglia del Fluminense.



Ora la nuova vita di Ronaldinho si ridipinge di blaugrana. Il brasiliano sarà il volto nel mondo del Barcellona per i prossimi 10 anni: eventi, inaugurazioni, attività di ogni tipo. Un ambasciatore a tutto tondo, inserito nel progetto delle Leggende del club catalano ma anche nella fondazione della società, collegata con l'Unicef. Dinho firmerà con il presidente Bartomeu, davanti ai fotografi e ai giornalisti, nella giornata di venerdì, alle 17.30, al Camp Nou.



Come spiega il comunicato del Barcellona, "Ronaldinho aiuterà a rendere globale il marchio del club e a portare i valori blaugrana nel mondo. Attraverso la FCBEscola, le accademy del Barcellona e di Ronaldinho collaboreranno. Dinho parteciperà alle inaugurazioni di alcune scuole e prenderà parte a diverse attività alla presenza di ragazzi"..