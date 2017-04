Ronaldinho dà spettacolo nel "Clasico Legends": vince il Barcellona

29 aprile 2017

A Beirut, davanti a 38mila spettatori, le leggende di Barcellona e Real Madrid si sono sfidate in un "Clasico" spettacolare. Tutti i fari erano puntati su Ronaldinho che non ha tradito le attese sfoderando numeri da alta scuola e un assist formadibile all'ex Roma Giuly. In campo anche Davids e Zambrotta. Come nella recente sfida nella Liga, anche in questo caso è stato il Barcellona a battere 3-2 il Real Madrid.