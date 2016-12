Romania: la Steaua Bucarest non esiste più

22 dicembre 2016

La Steaua Bucarest non esiste più. Nessun fallimento per il club più titolato di Romania, ma dovrà cambiare nome dopo che il patron Gigi Becali ha perso la causa con il Ministero della Difesa. In attesa dell'appello la società tornerà probabilmente a chiamarsi "FCSB". Dalla prossima stagione, nascerà in quarta serie la vera squadra della Steaua che sarà guidata dall'ex attaccante della Fiorentina Marius Lacatus.