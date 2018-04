Roman Torres fa volare Panama ai Mondiali

11 ottobre 2017

Come ogni film che si rispetti è stato un finale thriller a regalare a Panama una prima, storica, qualificazione ai Mondiali, complice il suicidio sportivo degli Stati Uniti. Il gol che vale un viaggio in Russia nel 2018 arriva a due minuti dalla fine nella sfida vinta 2-1 sulla Costa Rica e l'eroe Nazionale è Roman Torres. A macchiare il successo, oggi nel Paese è stata proclamata festa Nazionale, il gol dell'1-1 dell'altro Torres, Gabriel, con la palla che non supera mai completamente la linea della porta.