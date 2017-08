Roberto Carlos nei guai: l'ex Real può finire in carcere

24 agosto 2017

Non ci sono buone notizie per Roberto Carlos: l'ex terzino del Real Madrid, e ora ambasciatore del club in Asia e Australia, rischia seriamente di finire in carcere. Il brasiliano, infatti, secondo notizie riportate dalla stampa locale, sarebbe stato condannato a tre mesi da un Tribunale di San Paolo per aver pagato in ritardo gli alimenti a uno dei suoi nove figli. L'inadempienza riguarderebbe la figlia Rebecca, nata in Messico.