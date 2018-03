Rivincita Montella: "A Siviglia dicono che i miei allenamenti sono duri"

15 marzo 2018

Dopo aver fatto fuori Mou in Champions, Montella è entrato nei cuori dei tifosi del Siviglia. Una grande rivincita per il tecnico italiano, che approfitta del momento magico per levarsi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di alcuni suoi ex giocatori. "Secondo i giocatori che alleno adesso il lavoro è duro, figuriamoci...", ha spiegato l'Aeroplanino sorridendo. "Il Milan? Non ho rimpianti o rimorsi", ha aggiunto.