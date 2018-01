Ribery tuona contro Cristiano Ronaldo: "Mi ha rubato un Pallone d'Oro"

8 gennaio 2018

C'è chi, come Messi e Cristiano Ronaldo, ha cinque Palloni d'Oro in bacheca, c'è chi come Paulo Dybala sogna di vincere il prestigioso trofeo personale e non fa niente per nasconderlo, e c'è chi come Frank Ribery non lo vincerà mai e mai accetterà di non averlo vinto. Il francese nelle ultime ore ha dichiarato di non aver ancora digerito il premio assegnato a CR7 nel 2013, quando fu protagonista di una stagione eccezionale. "Fu un furto secondo me, qualcosa di incomprensibile" ha detto il francese del Bayern Monaco.