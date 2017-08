Real, Zidane esulta: "Bravi, è solo l'inizio"

8 agosto 2017

LE PAROLE DI MOURINHO

Il tecnico del Manchester United Josè Mourinho analizza la sconfitta: "Penso che avremmo potuto fare meglio, ma uno dei gol del Real era in offside e una sola rete di distacco rispecchia quanto s'è visto in campo. Con un buon VAR sarebbe stata 1-1 e tempi supplementari poi". Il portoghese applaude comunque i suoi: "Stavamo giocando contro una squadra di giocatori fantastici e il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. Ce la siamo giocata, dandogli anche filo da torcere". Sui singoli: "Il gruppo è fantastico e Fellaini è un esempio dello spirito giusto da avere. Noi siamo meglio adesso che quando abbiamo vinto l'Europa League". Su Lindelof: "Viene da un club forte, ma di un altro livello. Ci vuole tempo per l'integrazione completa".