Real, ricorso respinto: CR7 torna in campo il 20 settembre

16 agosto 2017

Niente sconti, dunque, da parte del "Comitè de Competicion" che ha confermato i 5 turni di stop stabiliti dal giudice sportivo contro il Pallone d'Oro: una giornata è dovuta al rosso rimediato dal portoghese per una presunta simulazione, le altre quattro per aver spinto leggermente il direttore di gara De Burgos Bengoetxea. Stando così le cose, Ronaldo non potrà scendere in campo nella gara di ritorno della Supercoppa di Spagna e nelle prime 4 giornate di Liga (in cui il Madrid affronterà Deportivo, Valencia, Levante e Real Sociedad). Tornerà disponibile solo per la sfida contro il Betis del 20 settembre.



Intanto a rischiare una squalifica è anche il tecnico Zinedine Zidane che nella conferenza della vigilia del ritorno contro il Barcellona ha espresso tutti i suoi dubbi per il trattamento riservato a Ronaldo: "Sono molto turbato, arrabbiato, non sono solito prendermela con gli arbitri, ma se vedo quello che è successo c'è qualcosa che non va" ha detto il francese. E ora per queste parole è possibile che Zizou venga punito per le sue perplessità espresse contro la classe arbitrale. Secondo il Mundo Deportivo, l'allenatore potrebbe essere fermato dalle 4 alle 10 giornate dalla giustizia sportiva spagnola, sollecitata dal comitato tecnico degli arbitri.