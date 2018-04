Real: Perez "Parlerò con Ronaldo. Seguiamo Donnarumma"

20 giugno 2017

"Ostacoli per il fatto che sia un giocatore di Mino Raiola? No, no. A parte Pogba, abbiamo avuto poche possibilità di parlare con lui di qualche giocatore - ha proseguito Perez a Marca - L'anno scorso è stato impossibile, evdremo cosa succederà quest'anno. Quando torna Zidane, vedremo cosa pensa sul tema Donnarumma". Altro giocatore inseguito dal Real Madrid è Mbappé: "Non so se lancia messaggi al Real, di certo per noi è una soddisfazione. Sappiamo che il suo sogno è giocare nel Real Madrid. Seguiremo con attenzione queste situazioni".



Ancora su Ronaldo: "Alcuni media lo hanno fatto passare per un delinquente e questo, per una persona della sua posizione e di onestà professionale, non è facile da capire. La presunzione di innocenza non è stata presa in considerazione. Il giocatore, di sicuro, non ha mai nascosto il suo reddito sui diritti d'immagine. Non ha nascosto nulla. Non so se ci sono delle discrepanze ma, se risultano, la questione finirà in tribunale o alla Corte Suprema". Poi a 'Onda Cero': "Conosco Cristiano, è un bravo ragazzo, un buon professionista. Tutto è molto strano. Lo difenderò a oltranza, in primis come persona, perché lo conosco da anni. Sono sicuro che è tutto in regola. Se Cristiano è arrabbiato non è per colpa del Real, del fatto che non sia stato difeso o meno. Se non ha commesso nessun errore è chiaro che sia arrabbiato. Se vuole andarsene non è per soldi, sicuramente. Non ho parlato con il Psg, nessuno ci ha presentato un'offerta per nessuno, per Morata e James".