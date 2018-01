Real, momento nero. Zidane: "La colpa è soprattutto mia"

9 gennaio 2018

Zinedine Zidane ha parlato alla vigilia della gara di ritorno di Copa del Re contro il Numancia (all'andata il Real ha vinto fuori casa 3-0) e, inevitabilmente, si è parlato della crisi che i merengues stanno attraversando. Il tecnico è arrivato davanti ai giornalisti con un'ora di ritardo a causa di una riunione tenuta con la squadra: "Non ho intenzione di rivelare cosa ci siamo detti, è un momento difficile e noi siamo qui per trovare una soluzione. Quando le cose non vanno come vuoi l'unica cosa da fare è continuare a lavorare ancora più duramente".



Di certo, Zizou non chiede rinforzi sul mercato: "Non ho bisogno di giocatori e questo è tutto. Siamo qui, abbiamo iniziato un percorso e credo nei miei calciatori. Ci sono momenti complicato nell'arco di una stagione ma bisogna vedere cosa succede alla fine. Solo allora, nel caso, ci saranno cambiamenti". Zidane ha smentito eventuali disaccordi con la società: "Nessun braccio di ferro con il presidente, mi spiace che escano cose non vere. Io qui sono di passaggio e non ho problemi con il club, con i tifosi o con il presidente che mi ha voluto qui".



Zidane ha voluto difendere, in buona sostanza, il gruppo e cercare di compattarlo: "Non sono uno che va a dare colpe a uno o a due, non ho intenzione di dire: "E' colpa tua". La colpa è di tutti , mia per prima. Abbiamo fatto due anni spettacolari ed è importante che la gente non lo dimentichi. E io non ho intenzione di buttare tutto. Quello che faremo è cercare di lavorare sodo".



Il quotidiano spagnolo Sport ha parlato di una panchina piuttosto traballante per Zidane, il cui futuro appare legato alla Champions: in caso di eliminazione contro il Psg, stando ai media iberici, per il francese scatterà l'esonero. "Sono preparato anche per questo, anche per situazioni complicate. Sapevo che sarebbero arrivati momenti difficili, mi sono preparato anche a questo. Fa parte del mio lavoro, le cose non possono andare sempre bene, posso solo continuare a lavorare. Io farò sempre la mia parte al 300% e non getterò mai la spugna, mi assumerò sempre le mie responsabilità".