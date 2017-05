Real Madrid, Zidane: "Stiamo benissimo, ora vinciamo"

20 maggio 2017

Un punto per conquistare la Liga e poi pensare alla finale di Champions contro la Juventus. Il Real Madrid sul campo del Malaga dovrà fare l'ultimo sforzo, ma Zidane non è preoccupato: "Dipende tutto da noi - ha commentato il tecnico francese -, anche se a La Rosaleda sarà molto difficile. Fisicamente stiamo molto bene, anche mentalmente. Possiamo vincere Liga e Champions , ma è bene ricordarci che non abbiamo ancora vinto nulla".

Il Malaga non ha più nulla da chiedere al campionato, ma Zidane non si fida: "Nel nostro dna c'è la ricerca della vittoria e domani non sarà diverso: scenderemo in campo con l'unico obiettivo di vincere. Siamo in corsa per il titolo della Liga e per la Champions League, ma non abbiamo ancora niente in mano. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e solo dopo su quella con la Juventus".