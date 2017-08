Real Madrid: Zidane "Sono arrabbiato per Cristiano, c'è qualcosa che non va..."

15 agosto 2017

"Sono molto arrabbiato, siamo arrabbiati. Non voglio parlare degli arbitri ma se vedo quello che è successo e poi cinque giornate a Cristiano... C'è qualcosa che non va. E' troppo". Così Zinedine Zidane sulla squalifica di CR7 dopo il doppio giallo e la spinta all'arbitro nell'andata di Supercoppa al Camp Nou contro il Barça . "Non so se qualcuno ce l'abbia con lui, spero di no. Fanno il loro lavoro. Ma alla fine io resto con cinque partite senza".

Quanto alla gara e alla possibile rimonta del Barcellona dopo l'1-3 dell'andata: "Tutto è possibile quando c'è una partita di ritorno. Dobbiamo giocarla e dobbiamo farlo molto bene. Il Barcellona è una buona squadra può metterti in difficoltà in qualunque momento. Noi dobbiamo pensare a fare una buona partita, giocare fino alla fine per vincere. Di sicuro non ci rilasseremo, ci aspetta una gara difficile non solo di gambe". Mancano 15 giorni alla fine del mercato: "L'ho già detto, sono molto contento della rosa che ho. Restano tutti ma come sempre fino al 31 può succedere di tutto", ha concluso Zidane.