Real Madrid, Zidane: "Kovacic alla Juve per arrivare a Dybala? Non è nemmeno un'idea"

7 agosto 2017

Alla vigilia della Supercoppa europea contro il Manchester United , in programma domani sera a Skopje, Zidane smentisce la presunta offerta del Real Madrid alla Juventus per arrivare a Dybala : 80-85 milioni di euro più il cartellino di Kovacic . "Dybala è un giocatore della Juventus e Kovacic del Real - dice il tecnico dei Merengues a Premium Sport -. Non possiamo fare niente, non è nemmeno un'idea".

Il Real, che in qauesta sessione di mercato ha ceduto James Rodriguez e Morata, è a caccia di rinforzi importanti: "Chi sarà il colpo? C’è tempo fino al 31 - risponde Zidane -, ma ora siamo tutti concentrati sulla sfida contro il Manchester United. Siamo pronti e desiderosi di iniziare. E' la prima partita ufficiale e non vediamo l'ora. Abbiamo ancora fame e non siamo stanchi di vincere, io non sono un genio ma voglio vincere".



Il tecnico francese non si espone troppo su Bale, in odore di cessione: "La cosa importante è che Gareth sia in buona forma e lui si è allenato con noi. Sono passati 4 mesi (dall'infortunio, ndr), e ora è tornato in forma. Cristiano Ronaldo? Mi ha impressionato. Ha la stessa forma che aveva a Cardiff nella finale di Champions. Il fatto che sia qui con noi significa molto ed è pronto per giocare. Domani vedremo se giocherà".