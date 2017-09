Real Madrid, Zidane: "Asensio è fenomenale ma stia coi piedi per terra"

8 settembre 2017

Zinedine Zidane durante la conferenza stampa di presentazione della gara contro il Levante ha parlato dell’attacco versatile che vuole creare con Bale, Benzema, Asensio e Isco, oltre che -ovvio- Ronaldo: "Asensio e Isco sono importantissimi per me ed è fondamentale che si sentano indispensabili per la mia squadra". Il tecnico francese ha poi aggiunto una considerazione sul classe ‘99: "Asensio è fenomenale ma deve stare molto calmo e mantenere i piedi per terra poiché non ha ancora raggiunto il massimo livello".