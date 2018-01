Real Madrid, un altro crollo: il Villarreal sbanca il Bernabeu

13 gennaio 2018

Un tonfo clamoroso, quello dei campioni del mondo e d'Europa per club in carica, che fa perfino tremare la panchina dell'allenatore francese, sempre più lontano (-16) dal Barcellona e sempre più in bilico, criticatissimo dalla stampa spagnola, che lo accusa di ostinarsi a far giocare sempre gli stessi giocatori (oggi, a dire il vero, c'è stato spazio dall'inizio per Bale e Isco).

Il Real Madrid, sotto il diluvio, non è riuscito ad arginare il 'Sottomarino giallo' che, dopo avere tenuto botta per quasi tutto il match, ha colpito all'87' con Pablo Fornals, che ha raccolto una corta respinta al limite dell'area e ha scavalcato Navas con un pallonetto. In precedenza, Modric, Kroos, Ronaldo, Bale e Isco, a turno, avevano impegnato Asenjo, vero protagonista del match (monumentale su una conclusione a due passi di 'CR7').

La difesa ospite, guidata da Daniele Bonera, ha resistito non senza fortuna a ogni assalto e mantenuto il risultato sullo 0-0 fino alla rete decisiva in contropiede. I padroni di casa hanno pure reclamato con Undiano per due presunti rigori non concessi.



Una brusca frenata per il Real che adesso s'interroga anche sull'efficacia della guida tecnica, dopo che la Liga appare ormai compromessa, a vantaggio dei rivali di sempre del Barca. "Il pallone non voleva entrare ed è questo che mi infastidisce. Per adesso la cose vanno come non dovrebbero, accade il contrario di quello che vogliamo. Ma noi non ci arrendiamo e continueremo a lottare, come ha fatto oggi la squadra fino alla fine. Non ho nulla da rimproverare ai giocatori, è solo un brutto momento", ha commentato Zidane, a fine partita.