Real Madrid, spinta all'arbitro: Ronaldo rischia una maxi-squalifica

14 agosto 2017

Partiamo da una certezza: il giallo a Ronaldo per simulazione non ci stava. Perché il portoghese, in vantaggio su Umtiti, ha provato a controllare il pallone. Poi si è sbilanciato, è stato anche sfiorato dal difensore francese, prima di andare a terra. Poteva non essere concesso il rigore, di sicuro non era simulazione. Dopo il giallo, Ronaldo ha appoggiato la mano sulla schiena dell'arbitro, spingendolo leggermente.



Come ha spiegato Marca, il referto del direttore di gara, il 31enne De Burgos Bengoetxea non lascia spazio a interpretazioni: "Dopo aver mostrato il cartellino rosso, il giocatore mi ha spinto lievemente in segno di protesta". A termini di regolamento un'azione di questo genere porta ad una squalifica da 4 a 12 turni, ma analizzando i precedenti è verosimile che Ronaldo dovrà scontare un turno in Supercoppa, saltando cioè il ritorno di mercoledì col Barcellona, più le prime quattro giornate nella Liga (contro Deportivo, Valencia, Levante e Real Sociedad).



Nella scorsa stagione per una spinta al direttore di gara Marko Livaja, al Las Palmas, si era preso cinque turni (1+4). Nel 2014 un altro caso clamoroso scaldò la Supercoppa di Spagna: di fronte Real e Atletico, Diego Pablo Simeone si prese 8 turni di squalifica, avendo tra le altre cose dato una spinta all'arbitro.



MA IL REAL È FURIOSO: MAI VISTO NIENTE DEL GENERE

La vittoria per 3-1 al Camp Nou, che mette il Real in condizioni mercoledì di sollevare la Supercoppa, non ha però placato l'indignazione in casa merengue. Le decisioni del direttore di gara, che prima di espellere Ronaldo aveva concesso un rigore al Barcellona per un presunto contatto tra Navas e Suarez, sono finite nel mirino. Marca ha raccolto una frase di un esponente del Real Madrid: "Queste cose si ripetono ogni volta che giochiamo, ma quello che è successo stasera non ha paragoni, supera tutti i precedenti".