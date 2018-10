Real Madrid, Sergio Ramos: "Non bisogna parlare, bisogna agire"

31/10/2018

Sergio Ramos, che la stampa spagnola indica come primo ostacolo per l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Real Madrid, chiama a rapporto la squadra: "Siamo coscienti e sentiamo la responsabilità di questa situazione - il post su Instagram - ma non è il momento di parlare, è il momento di agire. Questo è un primo passo". Stasera in Coppa del Re contro il Melilla (terza serie spagnola) il debutto di Solari dopo l'esonero di Lopetegui.