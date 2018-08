Real Madrid, Sergio Ramos come Messi: quindici stagioni consecutive in gol

27/08/2018

Non saranno spettacolari come quelli di Ronaldo, ma i gol di Sergio Ramos in Liga sono una garanzia. Capitano dei record per il Real Madrid che, con la marcatura su rigore al Girona, ha segnato almeno una rete nelle ultime 15 stagioni. Primato eguagliato per lo spagnolo che raggiunge in testa Lionel Messi che di gol, però, ne ha segnati molti di più: ben 385. "Solo" 56 i gol di Ramos che può comunque archiviare un altro record.