Real Madrid, Perez: "Un giorno Cristiano Ronaldo tornerà"

25/09/2018

Durante la premiazione dei Fifa The Best awards, Perez ha lanciato una carezza virtuale al suo ex giocatore: "Se fosse stato qui lo avrei abbracciato, siamo orgogliosi di avere avuto uno come lui, il degno successore di Alfredo Di Stefano, è nel cuore di tutti i madridisti e un giorno tornerà" le parole a Chiringuito Tv. Magari non come numero 7 in campo ma in società, dopotutto lo stesso Di Stefano per 14 anni fu presidente onorario dei blancos.