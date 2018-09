Real Madrid, Perez: "Ronaldo e Zidane nella storia del club, questa sarà per sempre casa loro"

23/09/2018

Le parole di Florentino, tra gli applausi dell'assemblea, hanno riguardato anche l'altro artefice delle tre Champions consecutive, Zizou Zidane, che ha lasciato il club al termine della scorsa stagione: "Un altro dei nostri grandi punti di riferimento di sempre. Come allenatore della prima squadra è entrato di diritto nella rosa dei giganti del Real Madrid. Anche lui è uno dei nostri grandi miti e sa, proprio come Cristiano, che questa sarà per sempre casa sua".



Sabato il numero 1 del Real Madrid, nel corso di un'intervista, era già tornato sulla cessione di CR7, approfittandone per mandare indirettamente anche un nuovo messaggio all'Inter a proposito del tentativo estivo di prendere Modric: "Le clausole non esistono semplicemente perché siano pagate. Perché avvenga una cessione, bisogna trattare. Noi non volevamo vendere Cristiano, ma lui voleva andar via per motivi personali e abbiamo capito che, dopo tutto quello che ha fatto per noi, dovevamo lasciargli la possibilità. Abbiamo fatto il massimo che potevamo".