Real Madrid, Morata deluso: in estate può essere addio

27 gennaio 2017

Nervi tesi in casa Real Madrid, dove l'eliminazione in Coppa del Re col Celta Vigo non ha certo fatto bene a un ambiente che da qualche settimana non è più sereno come a inizio stagione. I Merengues devono ora fare i conti anche con il caso Morata, deluso per il poco spazio che sin qui gli è stato concesso. L'attaccante, secondo quanto rivelato dalla radio spagnola Cadena Ser, è pronto a lasciare i blancos in estate qualora dovesse rimanere Zidane.