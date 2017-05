Real Madrid, Carvajal vede Cardiff: "Il recupero precede bene, spero di esserci"

16 maggio 2017

Ottimismo per Bale, speranze per Carvajal. Il Real recupera tutti in vista della finale di Champions del 3 giugno, compreso Pepe in difesa. Il gallese, che salterà le ultime due decisive partite di Liga con Celta Vigo e Malaga, ha già detto che per l'appuntamento di Cardiff con la Juve sarà pronto (per lo meno per la panchina), oggi è toccato a Carvajal: "Il recupero procede bene - ha detto il laterale spagnolo - e spero di esserci".