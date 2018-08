Real Madrid, anche Zidane jr vicino all'addio

24/08/2018

Basta con Zidane. Dopo papà Zinedine anche Luca, portiere classe '98, è pronto a salutare il Real Madrid. Il giovane estremo difensore, che risulta in esubero per i Blancos essendo il quinto portiere in lista, è pronto a salutare Madrid in prestito. Su Zidane jr, secondo le indiscrezioni trapelate dalla Spagna, ci sarebbe l'Elche, squadra di Segunda Division pronta a farlo crescere per fargli giocare le giuste chance future in merengues.