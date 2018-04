Real Madrid, Zidane chiama Ronaldo: "Resta, sei troppo importante"

18 giugno 2017

Una chiamata da non sottovalutare, quella del francese a CR7. Perché l'influenza del tecnico in questa stagione si è fatta sentire, come quando ha convinto Ronaldo a dosarsi nel corso della stagione, tenendolo in panchina in alcune partite e concedendogli giorni di riposo: una strategia vincente che ha portato i suoi frutti, cioè la Liga e la Champions.



Ronaldo è in Russia per la Confederations Cup con il Portogallo. La sua decisione di lasciare la Spagna e il Real Madrid sembrava netta e irreversibile: troppa l'amarezza per l'indagine del Fisco spagnolo, tanta la voglia di lasciarsi tutto alle spalle. E così, dopo la telefonata del capitano del Real Sergio Ramos, che in passato era stato in procinto di lasciare il Real per andare allo United, è arrivata quella di Zizou: "Sei cruciale per il gruppo, la squadra ha bisogno dei tuoi gol e del tuo spirito combattivo. I giovani del Real hanno bisogno di te per crescere, dobbiamo continuare tutti insieme". Questo, in sintesi secondo Marca, il contenuto della telefonata dell'allenatore.



Ronaldo difficilmente parlerà della questione mentre sarà in Russia per la Confederations Cup. Poi, una volta finito il torneo, andrà in vacanza. Zidane ha perciò anticipato i tempi di un colloquio doveroso col portoghese, temendo che aspettare luglio per convincerlo a tornare sui propri passi sarebbe stato troppo tardi. E allora non resta che aspettare.