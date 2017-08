Real, Isco rinnova: clausola da 700 milioni di euro

11 agosto 2017

Il caso Neymar , portato via al Barcellona in cambio dei 222 milioni della clausola, è inevitabilmente destinato a segnare una nuova era del mercato internazionale. Tanto per cominciare, certamente verrà prestata particolare attenzione alle clausole inserite nei contratti e infatti il Real Madrid , che ha raggiunto l'accordo con Isco per il rinnovo, ha fissato una maxi clausola da 700 milioni di euro .

Secondo quanto riferito da As, che cita una fonte del club "di massima attendibilità", il rinnovo di Isco è stato firmato prima della partenza dei Merengues per la tournée negli Stati Uniti ma bisognerà attendere qualche giorno per l'ufficialità, che probabilmente arriverà dopo la Supercoppa di Spagna. Lo spagnolo si lega al Real Madrid per quattro anni, con opzione per il quinto, e guadagnerà sei milioni di euro a stagione.



I campioni d'Europa, che blindano il centrocampista con una clausola da 700 milioni di euro, hanno una politica precisa in questo senso, come rivelato dalla stessa fonte ad As: "Non c'è nessun giocatore della prima squadra del Real che abbia una clausola inferiore a 500 milioni e anche nelle giovanili ci sono già giocatori con clausole che arrivano a 300 milioni". L'obiettivo, ovviamente, è quello di evitare nuovi casi Neymar.