Real, Cristiano Ronaldo vince anche il Best Fifa Men's Player

20 dicembre 2016

Il Mundo Deportivo anticipa tutti e dà per scontata la fantastica doppietta di Cristiano Ronaldo che chiuderà il 2016 vincendo Pallone d'Oro e Best Fifa Men's Player. Secondo il quotidiano spagnolo CR7 avrebbe preceduto Lionel Messi del Barcellona e Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. Il premio verrà assegnato il 9 gennaio, ma la Fifa ha voluto smentire l'ufficialità spiegando che il conteggio dei voti non è stato ancora concluso.