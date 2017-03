Real, CR7 di nuovo papà: in arrivo due gemelli

12 marzo 2017

Il piccolo Cristiano Jr., il primogenito che ha ora sette anni e sul cui concepimento Ronaldo ha sempre tenuto il massimo riserbo (le voci che sia ricorso a una madre surrogata non hanno mai trovato riscontro e il portoghese avrebbe pagato la donna 12 milioni di euro perché non rivalasse mai la sua identità), avrà presto due fratellini. I media d'Oltremanica sono sicuri che la famiglia Ronaldo si sta allargando. Come per Cristiano Jr., sarà la mamma Dolores ad aiutarlo a crescere anche i due gemelli.



Un momento davvero d'oro per la vita privata del fenomeno del Real Madrid, che da qualche mese ha iniziato una relazione con la 22enne modella spagnola Georgina Rodriguez, la prima storia davvero seria dopo la rottura con la fidanzata storica Irina Shayk. E c'è già chi parla in Portogallo di nozze fissate per il 2018. La famiglia di CR7 si allarga sempre più...