Real, Conte pronto per la firma

29/10/2018

Nemmeno il tempo di mettere piede a Madrid per firmare il triennale che lo legherà al Real, che l'avventura di Antonio Conte è già in salita. Il primo avvertimento al tecnico italiano arriva dal senatore per eccellenza della casa blanca, Sergio Ramos: "Il rispetto - ha postato - si guadagna, non si impone". Un modo per chiarire chi comanda, non esattamente molto elegante, ma anche per rispondere a quanto hanno scritto in queste ore i quotidiani spagnoli che hanno apertamente parlato della necessità di "riportare ordine" al Real.

In realtà Antonio Conte è da sempre un uomo di spogliatoio. Lega con la squadra, è molto attento alle dinamiche del gruppo e fa lui stesso gruppo grazie alla spinta emotiva che riesce a portare nelle squadre che allena. Insomma, preso atto dell'avvertimento di Sergio Ramos e dando per scontato che peggio di Lopetegui non si possa fare, è logico aspettarsi una scossa immediata dal Madrid.



Fatto sta che tutto porta a pensare che la firma possa arrivare già oggi. Il tecnico, che si è liberato dal Chelsea solo qualche giorno fa, era stato preallertato e in giornata è atteso nella capitale spagnola. I contatti tra Florentino Perez e l'entourage di Conte sono attivi e costanti dall'immediato post-Clasico. Oggi verranno limate le eventuali differenze e si passerà alle cose formali.



Resta da capire perché Sergio Ramos abbia messo le mani avanti con una frase sembrata immediatamente fuori luogo che ha poi cercato di spiegare in questo modo: "Abbiamo vinto tutti i titoli del mondo con gli allenatori che conoscete, alla fine la gestione dello spogliatoio è più importante delle conoscenze tecniche di un allenatore. L'unico modo che abbiamo per uscire da questo momento è stare uniti e soffrire insieme, lavorando sodo".



E su quest'ultima questione, di dubbi che con Conte si lavorerà molto e sodo sono pochissimi. Tornando alla stretta attualità e a quello che ci si deve aspettare nelle prossime ore, dando per scontata la firma di oggi dopo un ultimo colloquio, è assai probabile che il debutto in panchina avverrà sabato 3 novembre contro il Valladolid di Ronaldo. Per questioni prettamente burocratiche è quasi certo che mercoledì, a Melilla in Coppa del Re, andrà in panchina Santiago Solari, con Conte in tribuna.



Conte che ha incassato, giusto per non farsi mancare nulla, anche le critiche di un altro madridista doc, Jorge Valdano: "Roberto Martinez era il tecnico più adegato. In questi momenti i presidenti sono facilmente ingannabili perché amano farsi dire 'Ok, presidente, ci penso io'. E finisce che abbiano voglia di crederci...".