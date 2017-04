Real-Barcellona, dopo il Clasico tra Ronaldo e Messi spunta Julia Roberts

25 aprile 2017

Difficile pensare a un motivo per cui sorridere per i giocatori del Real dopo il ko contro il Barcellona: e invece, a riportare il buon umore tra i blancos ci hanno pensato la bellezza e il sorriso smagliante di Julia Roberts, ospite del club al Bernabeu proprio per assistere al Clasico. Il Madrid ha pubblicato sui social un video in cui la famosissima attrice saluta e posa per foto ricordo con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Modric e Zidane. Per la protagonista di "Pretty Woman", in compagnia del marito e dei figli, anche una visita negli spogliatoi.