Re Ibrahimovic e il 30esimo trofeo: "Sono 32"

27 febbraio 2017

" Lo abbiamo comprato per questo ". Paul Pogba a fine partita, poco dopo che Zlatan Ibrahimovic ha regalato la Coppa di Lega al Manchester United con la doppietta contro il Southampton, si rivolge così al giornalista che lo intervista in mezzo al campo. Al suo fianco proprio lo svedese: "Comprato? Hanno comprato te!", la risposta di Zlatan. " Io sono venuto gratis ". E giù risate. Per Ibra si è trattato del 30esimo trofeo della carriera. Ma per lui sono 32 , compresi i due scudetti juventini cancellati da Calciopoli.

Una stanza piena di medaglie, 32 per l'esattezza quelle che ha collezionato Zlatan, comprese quelle degli scudetti bianconeri cancellati da Calciopoli: "Ho già vinto due trofei in pochi mesi con lo United, ci sono squadre che non li vincono in 10 anni. Sono felice perché qui ho portato la mia esperienza, che ho maturato nei vari club in cui ho giocato. La gente parla e dice che ho un carattere difficile, però vinco ovunque". Certo, manca la Champions, ma Zlatan non ci pensa e non ne fa una malattia. Con le finali il suo score è da urlo: 21 giocate, 18 vinte con 12 gol.