Razzismo, Bastia-Balotelli: chiuso settore dello stadio e penalità di un punto al club

23 febbraio 2017

Balotelli aveva ragione. La Commissione disciplinare francese ha chiuso per tre turni un settore dello stadio del Bastia e ha comminato un punto di penalità in classifica (sospeso, quindi non verrà inflitto fino a che non ci sarà una recidiva) al club corso in seguito alle manifestazioni di razzismo nei confronti dell'attaccante durante Bastia-Nizza. Balotelli intanto è stato squalificato per un turno per il rosso rimediato con il Lorient.