Raul torna al Real: sarà consigliere di Perez

31 marzo 2017

Raul ha scritto pagine indelebili della storia del Real Madrid è ancora oggi è il giocatore con più presenze nella storia dei merengues (741) ed è il secondo miglior marcatore di tutti i tempi del club con 323 gol, superato solo da Cristiano Ronaldo che in pratica ne ha preso il posto.



I due hanno giocato solo una stagione insieme (2009-2010), prima che il bomber spagnolo decidesse di trasferirsi allo Schalke 04. CR7 ne ereditò così la maglia, passando dal numero 9 al 7. Due anni in Germania, altrettanti in Qatar con l'Al Sadd prima di chiudere la carriera nel 2014-2015 con la maglia dei New York Cosmos negli Usa.



Dopo sette anni il tanto atteso ritorno a casa, sulle orme di Zinedine Zidane. Anche l'attuale tecnico, infatti, ha cominciato la sua carriera post calciatore come consigliere di Perez nel 2009. Poi la parentesi come direttore sportivo e il passaggio dalla scrivania alla panchina nel 2013 come vice-Ancelotti. Nel 2014 gli venne affidata la panchina del Castilla, ruolo mantenuto fino al 4 giugno 2016 quando Perez lo chiamò per sostituire Rafa Benitez. Il resto è storia recente, con il trionfo in Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club.