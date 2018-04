Qualificazioni mondiali: la Polonia vola in Russia, Danimarca ai playoff. La Slovacchia seconda vede gli spareggi

8 ottobre 2017

La Polonia vince in casa 4-2 contro il Montenegro e stacca il pass diretto per Russia 2018. Nello stesso girone E arriva seconda la Danimarca nonostante il pareggio per 1-1 con la Romania e si qualifica per i playoff. Nel gruppo F, invece, con l'Inghilterra già sicura del primato e vincente comunque 1-0 in Lituania, è la Slovacchia a prendersi la seconda piazza con il 3-0 su Malta e poter credere nello spareggio mondiale. Hamsik e compagni festeggiano grazie alla differenza reti di + 5 sulla Scozia, fermata sul 2-2 in Slovenia e quindi terza pur a parità di punti.

Nel Girone E la capolista Polonia rischia ma alla fine vince in casa 4-2 contro il Montenegro e si assicura il pass per i Mondiali di Russia. Il primo tempo finisce 2-0 per i polacchi grazie ai gol di Maczynski al 5' e di Grosicki al 15' che sembrano chiudere la qualificazione. Negli ultimi minuti del secondo tempo, però, il Montenegro rimonta il match in cinque minuti tra il 78' e l'83' agguantando il pareggio. Nel finale arriva la solita firma di Lewandowski, salito a 16 gol nelle qualificazioni in testa alla classifica marcatori, e l'autogol di Stojkovic che fanno esultare i tifosi di casa. Nell'altra partita la Danimarca pareggia 1-1 contro la Romania. Dopo il rigore non perfetto ma efficace del talento del Tottenham Eriksen al 60', arriva all'88 il gol di Deac che non rovina però la festa dei danesi che si piazzano lo stesso al secondo posto e si giocheranno gli spareggi.



Nel Gruppo F, invece, con l'Inghilterra già sicura del primo posto, vincente lo stesso 1-0 in Lituania con il rigore di Kane, è la Slovacchia che, in attesa delle altre partite, grazie 3-0 su Malta in virtù della doppietta di Nemec - assist degli "italiani" Hamsik e Skriniar - e al gol di Duda, vede al momento il playoff di novembre. Questo perchè la Scozia, arrivata a pari punti degli slovacchi con il 2-2 in Slovenia, chiude il girone con una peggiore differenza reti (-5) e deve dire addio al sogno mondiale.