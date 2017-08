Qualificazioni Mondiali: la Francia travolge l'Olanda

31 agosto 2017

Grandissima prestazione della Francia, che si aggiudica il big match del gruppo A, battendo l' Olanda per 4-0, grazie alla doppietta di Lemar e alle reti Griezmann e Mbappè. Goleada anche per il Portogallo che batte 5-1 le Far Oer, grazie a una super prestazione di Ronaldo, autore di una tripletta. Brutta sconfitta, invece, per la Svezia , che perde 3-2 contro la Bulgaria. Vincono anche Belgio, 9-0 a Gibilterra, Ungheria, 3-1 alla Lettonia, e Cipro, che, in rimonta, batte 3-2 la Bosnia.

La Francia si aggiudica il big match delle qualificazioni Mondiali del gruppo A, battendo, allo Stade de France, 4-0 l'Olanda. I galletti partono forte e trovano subito la rete al 14' con Griezmann; nel secondo tempo chiudono la partita Lemar, autore di una doppietta, e il nuovo acquisto del Psg Mbappè. Grazie a questa vittoria, la Francia si porta in solitaria al primo posto del girone, approfittando, così, della sconfitta della Svezia, battuta 3-2 dalla Bulgaria, che scavalca l'Olanda in classifica, portandosi al terzo posto a quota 12 punti. Tutto facile per il Portogallo che, trascinato da un super Ronaldo, autore di una tripletta, batte 5-1 le Far Oer. Goleada anche per il Belgio, che grazie alla vittoria per 9-0 contro Gibilterra, ipoteca il primo posto del gruppo H.



Vittoria semplice anche per la Svizzera, che, grazie alle reti di Lichtsteiner e alla doppietta di Seferovic, batte 3-0 Andorra, riuscendo così a mantenere la vetta del gruppo B. Nel gruppo H, vittoria a sorpresa per Cipro, che, dopo essere andato sotto 2-0, ribalta la partita e batte 3-2 la Bosnia, grazie alle reti di Christofi, Laban e Sotiriou. Grande prestazione del Lussemburgo, che batte 1-0 la Bielorussia, conquistando così la sua prima vittoria in queste qualificazioni mondiali. Solo un pari per la Grecia, che, tra le mura di casa, non va oltre lo 0-0 contro l'Estonia.