Qualificazioni Mondiali: l'Argentina fa ancora flop, decisiva la sfida con l'Ecuador

6 ottobre 2017

Un'altra brutta figura per l'Argentina di Sampaoli, che non riesce a battere il Perù ma grazie alla vittoria del Paraguay sulla Colombia in trasferta resta ancora in corsa per la qualificazione a Russia 2018. La classifica dice Brasile 38, Uruguay 28, Cile e Colombia 26, Perù (in vantaggio per gol realizzati) e Argentina 25, Paraguay 24, Ecuador 20, Bolivia 14, Venezuela 9 a un turno dalla fine. E martedì è in programma anche lo scontro diretto Perù-Colombia. Per la Seleccion un altro flop, l'ennesimo buco nell'acqua. Il solo Messi, questa volta, non basta. E dall'altra parte ci si mette il portiere del Perù Pedro Gallese in grande giornata. Benedetto, la punta del Boca Juniors che Sampaoli preferisce a Higuain, con Icardi e Dybala in panchina anche per cambi esauriti, causa infortuni, spreca quattro assist di Messi, l'unico che cerca di accendere la Seleccion, a pochi metri dalla porta. Di fatto le uniche occasioni concesse dagli avversari oltre a un palo colpito dalla Pulce. Da segnalare il brutto infortunio per Fernando Gago appena entrato in campo al posto di Banega. Il bollettino medico della Federazione argentina parla di rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio destro.