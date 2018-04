Qualificazioni Mondiali: Islanda e Serbia qualificate, Croazia e Irlanda agli spareggi

9 ottobre 2017

L'Islanda vince 2-0 contro il Kosovo e si assicura il primato nel gruppo I volando così direttamente in Russia. Nello stesso girone la Croazia grazie alla doppietta di Kramaric batte l'Ucraina nello scontro per il secondo posto e si giocherà gli spareggi così come l’Irlanda che nel girone D vince in Galles per 1-0. Quasi fuori la Slovacchia di Hamsik, peggiore tra le seconde. Nello stesso girone la Serbia vince 1-0 contro la Georgia e si qualifica per il Mondiale.

Nel gruppo I l'Islanda vincendo in casa contro la matricola Kosovo, trascinata dal suo capitano Sigurdsson che segna e fornisce l'assist per il 2-0 finale, si qualifica per la prima volta nella sua storia ai Mondiali. Nello stesso gruppo è la Croazia ad arrivare seconda perchè vince sul campo dell'Ucraina 2-0 con la doppietta di uno scatenato Kramaric e diventa una delle migliori seconde. La squadra di Shevchenko invece rimane terza e fuori da Russia 2018. Pareggio pirotecnico per 2-2 tra le due già eliminate Finlandia e Turchia.



Nel gruppo D la Serbia vince a Belgrado 1-0 contro la Georgia con il gol di Prijovic al 73' minuto, qualificandosi come prima per il Mondiale. Si suicida il Galles che senza Bale addirittura perde 1-0 in casa contro l'Irlanda che con il gol del giocatore del WBA McClean a metà secondo tempo arriva seconda e si giocherà il playoff di novembre. Nell'altra partita vince solo per le statistiche l'Austria 1-0 in Moldavia.



Nel gruppo G, quello dell'Italia, la Spagna già sicura del primo posto con le riserve in campo si risparmia e vince solo 1-0 in Israele grazie al jolly da fuori area del centrocampista ex Real Madrid Illaramendi. La Macedonia invece strapazza e domina il Liechtenstein rifilandogli un 4-0 senza storia. A segno vanno prima Musliu di testa, raddoppia in diagonale di Trajkoski che aveva punito anche gli azzurri, poi segna anche Bardhi su assist dello stesso centrocampista del Palermo e il poker finale lo firma Ademi dribblando tutta la difesa.