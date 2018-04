Qualificazioni Mondiali: Germania e Inghilterra volano in Russia

5 ottobre 2017

Dopo il Belgio , anche Inghilterra e Germania staccano il pass per i Mondiali di Russia 2018 . La nazionale di Southgate piega 1-0 la Slovenia a Wembley con la rete di Harry Kane in pieno recupero e chiude in testa il Gruppo F. Tutto facile, invece, per la squadra di Low che supera l'Irlanda del Nord 1-3 con le reti di Rudy , Wagner e Kimmich . La Danimarca piega il Montenegro 1-0 e rinvia la festa della Polonia , vittoriosa per 1-6 con l’Armenia.

Inghilterra e Germania si uniscono al Belgio e si qualificano per i Mondiali di Russia 2018 con una giornata di anticipo. Nel Gruppo F, la squadra di Southgate supera 1-0 la Slovenia di Ilicic e Birsa con un gol all'ultimo respiro di Harry Kane. A Wembley, dopo un primo tempo da dimenticare, la nazionale dei Tre Leoni cerca il vantaggio nella ripresa, ma Cesar è bravo e fortunato a negare la gioia del gol a Sterling con un salvataggio sulla linea al 66'. Quando sembrava che la partita fosse destinata a chiudersi a reti bianche, ci pensa il bomber del Tottenham a gelare la Slovenia con un tocco sotto da pochi passi che non dà scampo ad Oblak. E' Dubravka, invece, il grande protagonista del match di Hampden Park tra Scozia e Slovacchia. Nonostante una prestazione sontuosa, il portiere dello Sparta Praga deve inchinarsi nel finale all'autorete di Skrtel che, di fatto, rischia di costare la qualificazione. La Scozia, infatti, grazie al successo per 1-0 sale al secondo posto in classifica a +2 sulla nazionale di Hamsik.



Nel Girone C, invece, tutto facile per l'imbattibile Germania di Low che trova il suo nono successo in altrettante partite. I campioni del mondo rifilano un severo 1-3 all'Irlanda del Nord che, comunque, chiude il proprio raggruppamento al secondo posto, conquistandosi dunque l'accesso al playoff. A Windsor Park tutto facile per i tedeschi che passano dopo solo 2 minuti con Rudy. Al 21', poi, ci pensa Wagner a chiudere i conti. Nella ripresa arriva anche il gol di Kimmich all'86', seguito da quello di Magennis in pieno recupero. Nelle altre partite del girone, la Norvegia travolge 0-8 San Marino, mentre la Repubblica Ceca supera 1-2 l'Azerbaigian con le reti di Kopic e Barak. Festa rimandata per la Polonia nel gruppo E. Nonostante la vittoria per 1-6 contro l'Armenia, Lewandowski e compagni devono attendere l'ultimo turno per poter celebrare la qualificazione diretta ai Mondiali. Il successo per 1-0 della Danimarca contro il Montenegro, infatti, lascia ancora tutto aperto per il primato nel girone.