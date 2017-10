Qualificazioni Mondiali: Bosnia sconfitta, Italia ai playoff

7 ottobre 2017

Subito aggressivi i Diavoli Rossi, che passano in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie a una rete di Meunier, servito splendidamente da Hazard. Dopo un avvio non bellissimo, si iniziano a vedere anche i padroni di casa con un tiro dal limite di Medunjanin, che sfiora la traversa. Al 30' è ancora la Bosnia a rendersi pericolosa con un tiro di Dzeko, che, però, viene parato splendidamente da Courtois. I padroni di casa, spinti dal tifo del pubblico, continuano a spingere e, due minuti più tardi, trovano il pareggio con un potente tiro di Medunjanin che batte Courtois. I Diavoli Rossi non reagiscono, ne approfitta la Bosnia che al 39' ribalta il risultato grazie a Visca su liscio di Vertonghen. Nel finale il Belgio ha l'occasione di portare immediatamente il risultato in parità, ma Begovic è super e dice di no prima a una conclusione di Vermaelen dal limite e poi a una potente botta di Hazard.



Nella ripresa il Belgio spreca subito un'occasione per pareggiare con un colpo di testa di Batshuayi, che, però, finisce a lato. I Diavoli Rossi continuano ad attaccare e al 60' trovano il gol del pari con Batshuayi, che è il più rapido ad arrivare sulla respinta di Begovic. Galvanizzati dal pari, i Diavoli Rossi trovano, dopo otto minuti, la rete del 3-2 con Vertonghen, che rimedia così all'errore commesso nel primo tempo. I padroni di casa, però, non mollano e all'82' si riportano in parità, grazie a Dumic, che, dagli sviluppi di un corner, segna la rete del 3-3. Il Belgio non ci sta e due minuti più tardi tornano in vantaggio con Carrasco, che, dopo aver ricevuto una splendida palla da Meunier, batte Begovic, mettendo così fine alle speranze di qualificazione della Bosnia.