Qualificazioni Mondiali: bene Francia, Svizzera e Portogallo

7 ottobre 2017

Francia e Portogallo non sbagliano nel penultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali. Ai Galletti basta un gol di Matuidi per battere la Bulgaria e restare in vetta al Gruppo A. CR7 e André Silva regolano invece Andorra , regalando alla squadra di Santos una sfida all'ultimo respiro per il primo posto nel Gruppo B con la Svizzera , che rifila un secco 5-2 all'Ungheria. L' Olanda vince 3-1 in Bielorussia, ma è quasi fuori . La Grecia batte 2-1 Cipro.

Francia e Svizzera sono ormai ad un passo dalla qualificazione diretta ai Mondiali 2018 in Russia. Nel gruppo A pesantissimo successo esterno della Francia di Deschamps per 1-0 in casa della Bulgaria. Partita decisa da un gol del centrocampista della Juve Matuidi, con un potente diagonale sinistro nel primo tempo. La Francia si riporta così al comando del girone con 20 punti, uno in più della Svezia, e avrà la possibilità di qualificarsi battendo in casa la Bielorussia nell'ultima giornata. Sempre nello stesso girone l'Olanda si impone per 3-1 in Bielorussia, ma gli Orange sembrano ormai con un piede fuori dai giochi. Le reti di Propper nel primo tempo, Robben su rigore e Depay nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio di Volodjko, consentono agli olandesi di restare a -3 dalla Svezia, ma con una differenza reti nettamente a favore degli uomini di Andersson (+5) in vista proprio dello scontro diretto nell'ultima gara del girone.





Nel gruppo B, la Svizzera travolge per 5-2 l'Ungheria e mantiene tre punti di vantaggio sul Portogallo. Doppietta di Zuber, Xhaka, Frei e lo juventino Lichtsteiner abbattono i magiari, a segno con Guzmics e Ugrai. Il Portogallo si impone, invece, per 2-0 ad Andorra soffrendo più del previsto: di Ronaldo e del milanista André Silva le reti lusitane. Nell'ultima giornata lo scontro diretto fra Portogallo e Svizzera deciderà la vincente del girone, con gli elvetici che possono accontentarsi di un pareggio. Nel Gruppo H, infine, fondamentale vittoria esterna della Grecia a Cipro per 2-1. Le reti di Mitroglou e Tzolis, dopo l'iniziale vantaggio cipriota di Sotiriou, consentono agli ellenici di scavalcare la Bosnia al secondo posto e di entrare nel lotto delle migliori seconde che andranno a sfidarsi nei playoff.