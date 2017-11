Qualificazioni mondiali africane: è festa Marocco, ritorna ai Mondiali dopo 20 anni. Anche la Tunisia vola in Russia

11 novembre 2017

Ultima giornata di qualificazioni mondiali in Africa. Nel gruppo A alla Tunisia bastava un punto per andare in Russia e con il pareggio a reti bianche arrivato in casa con la Libia, le Aquile di Cartagine possono esultare. Nel gruppo C stesso destino per il Marocco che si qualifica ai Mondiali dopo 20 anni di assenza grazie alla vittoria per 2-0 in Costa D'Avorio. A segno anche il difensore bianconero Benatia che elimina gli Elefanti di Wilmots.